Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία την 1η Μαΐου καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε, την συμμετοχή της στην πανελλαδική - πανεργατική 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ.
Η απεργία που αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων πανελλαδικά θα αρχίσει στις 00.01 ώρα τα ξημερώματα της Μ. Τετάρτης 1-5-2024, και θα λήξει στις 24.00 της ίδιας ημέρας.
«Οι Ναυτεργάτες για άλλη μια φορά αποτίουν και φέτος φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στην εμβληματική ημέρα που άλλαξε στην κυριολεξία τον ρου της ιστορίας και είναι ταυτισμένη και συνυφασμένη με τους πολύμορφους αγώνες όλων των Εργαζομένων στην Χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών.
Η ΠΝΟ ζητεί την απορρόφηση όλων των ανέργων ναυτικών, την εξάλειψη της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και την άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων.
Επισημαίνει επίσης ότι πρέπει επιτέλους να τεθεί φραγμός στη συνεχή παραβίαση των νόμιμων ωραρίων και ορίων απασχόλησης των Ναυτικών, να καταργηθούν άμεσα οι μειωμένες οργανικές συνθέσεις και να καθιερωθούν νέες που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις σύγχρονες ανάγκες.
Επίσης, κρίνει ως επιβεβλημένη και άμεση την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Λυγγερίδη: Από ποιον δόθηκε η εντολή - Οι μεγάλοι και οι «μικροί» - Πώς δρούσαν
- Χαρδαλιάς: Εγκρίθηκε η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού ύψους 6 εκατ. ευρώ για τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Περιφέρειας
- Καταβάλλεται σήμερα «μπόνους» 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους με Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.