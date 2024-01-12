Πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων με την νέα σύνθεση του

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», για να προβεί σε έκτακτες κρίσεις των Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.



Η νέα σύνθεση του ΣΑΓΕ είναι η ακόλουθη:

– Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

– Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

– Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ

– Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, Αρχηγός ΓΕΑ

