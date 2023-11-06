Ταξιάρχης Χαλκιδικής: Φωταγωγείται αύριο έλατο ύψους 13 μέτρων

Περισσότερα από 90.000 λαμπάκια, χιλιάδες πολύχρωμα στολίδια και ένα μεγάλο χρυσό αστέρι στην κορυφή είναι η ... φορεσιά του ελάτου ύψους δεκατριών μέτρων που δεσπόζει στο κέντρο της πλατείας του Ταξιάρχη στη Χαλκιδική και η φωταγώγησή του αύριο στις 19.30, θα σημάνει για πέμπτη χρονιά φέτος, την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη χώρα μας.

«Είναι ένα από τα ψηλότερα δέντρα που τοποθετήθηκαν ποτέ στην πλατεία του Ταξιάρχη», επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ελατοπαραγωγός Γιάννης Ξάκης, σημειώνοντας ότι το νούμερο ένα σύμβολο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, το έλατο, έχει ύψος 13 μέτρα, είναι ηλικίας κοντά στα 25 έτη, έχει πλούσια κλαδιά και τοποθετήθηκε το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία του ορεινού χωριού. «Καθόλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όλη η κοινότητα μαζί "ντύσαμε" το δέντρο με τη γιορτινή του φορεσιά, υπό τους ήχους εορταστικής μουσικής, εδεσμάτων και περισσής χαράς», τόνισε ο κ. Ξάκης, καλώντας τους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας στην αυριανή μεγάλη γιορτή που έχει προγραμματιστεί.

Η φωταγώγηση του ελάτου, θα γίνει αύριο στο πλαίσιο εκδήλωσης που παραδοσιακά γίνεται την παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού Αρχαγγέλου Μιχαήλ και σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, ελατοπαραγωγό, «κάθε χρόνο μικροί και μεγάλοι, τόσο από την περιοχή της Χαλκιδικής όσο και από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες πόλεις, επισκέπτονται το "χωριό των Χριστουγέννων" της Ελλάδας, τον Ταξιάρχη, και συμμετέχουν στη μεγάλη μας γιορτή, τοποθετώντας ο καθένας το δικό του στολίδι στο έλατο που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού μας».

Στο «πόστο» τους μετά τις 25 Νοεμβρίου οι ελατοπαραγωγοί - Στα περσινά επίπεδα οι τιμές

Αν και ακόμη δεν έχουν δοθεί οι σχετικές άδειες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της περιόδου διακίνησης των δέντρων στα σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα, ο πρόεδρος της κοινότητας του Ταξιάρχη εκτίμησε ότι οι ελατοπαραγωγοί θα βρίσκονται στο «πόστο» τους για τη διάθεση των ελάτων στους Έλληνες πολίτες, μετά την 25η Νοεμβρίου. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, οι ελατοπαραγωγοί του ορεινού χωριού της Χαλκιδικής θα βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο και Πάτρα και δεν αποκλείεται να γίνουν και κάποιες αποστολές σε νησιά της χώρας μας, όπως «γίνεται άλλωστε τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο ίδιος.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Ξάκη, θα γίνουν και φέτος εξαγωγές σε Κύπρο και «το πιο πιθανό είναι να γίνουν εξαγωγές και στην Αλβανία, που και πέρυσι, για δεύτερη κατά σειρά χρονιά, τίμησε τον Ταξιάρχη με την προτίμησή της», τόνισε.

Πάντως ξεκίνησαν ήδη τα τηλεφωνήματα για προπαραγγελίες δέντρων κυρίως από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ πολλοί έμποροι από διάφορες περιοχές της χώρας, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον Ταξιάρχη και κλείνουν συμφωνίες με ελατοπαραγωγούς του ορεινού χωριού.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές των ελάτων Ταξιάρχη για φέτος, ο κ. Ξάκης σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι το μεταφορικό κόστος παραμένει σημαντικά αυξημένο, λόγω της διεθνούς συγκυρίας, αλλά και το γεγονός ότι είναι υψηλό το ποσό που καταβάλλουν οι ελατοπαραγωγοί στους δήμους όπου εγκαθίσταται προκειμένου να κάνουν τις πωλήσεις τους, ωστόσο οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη είναι αποφασισμένοι να «βάλουν πλάτη» και να μην αφήσουν κανέναν καταναλωτή παραπονεμένο. «Είμαστε ελατοπαραγωγοί, αλλά είμαστε και καταναλωτές και καταλαβαίνουμε πλήρως τις δυσκολίες των πολιτών, με τα αυξημένα κόστη σε ενέργεια και τρόφιμα», υπογράμμισε ο ίδιος. Έτσι, διατύπωσε την θέση του ότι οι τιμές θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα, ήτοι κοντά στα 50 ευρώ περίπου τα έλατα ύψους έως δυόμιση μέτρα, 70-80 ευρώ μέχρι και τρία μέτρα και από 25 ευρώ για τα έλατα που δεν ξεπερνούν το ενάμιση μέτρο.

Το 2022, οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη διέθεσαν εντός και εκτός ελληνικών συνόρων κοντά στα 32.000 δέντρα, με τον κ. Ξάκη να εκτιμά ότι οι φετινές πωλήσεις ελάτων, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι τις μεγαλύτερες πωλήσεις έκαναν οι ελατοπαραγωγοί Ταξιάρχη το 2009, οπότε και διέθεσαν συνολικά πάνω από 48.000 έλατα.

Η καλλιέργεια ελάτου αποτελεί μια πολύ απαιτητική ασχολία και μπορεί να χρειαστούν μέχρι και δώδεκα ώρες απασχόλησης ημερησίως σε ορισμένα στάδιά της. Ο σπόρος φυτεύεται την άνοιξη, στη συνέχεια γίνονται τα φυτώρια για τρία χρόνια και όταν το φυτό αναπτυχθεί, μεταφυτεύεται σε γλάστρα ή στη γη, ενώ το δέντρο θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να «πάρει» ύψος. «Αν δεν περάσουν και από το φυτώριο, τα δέντρα μπορεί να χρειαστούν από οκτώ έως και δέκα χρόνια μέχρι να κοπούν και να πωληθούν. Υπάρχουν και δέντρα τριών μέτρων που μπορεί να χρειαστούν και 12 χρόνια», εξήγησε ο κ. Ξάκης.

Στο ορεινό παραδοσιακό χωριό Ταξιάρχης της Χαλκιδικής, που είναι χτισμένο στην «καρδιά» του Χολομώντα, στην πλειονότητά τους οι κάτοικοι, ηλικίας από 20 έως και 80 χρόνων, ασχολούνται και με την καλλιέργεια έλατου και διαθέτουν στην ελληνική αγορά το 75% των χριστουγεννιάτικων δέντρων.

