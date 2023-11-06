Νέα φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τo evima.gr η φωτιά εκδηλώθηκε στο χωριό Δάφνη Ευβοίας, κοντά στο νεκροταφείο, και καίει μέσα στον οικισμό. Κινείται προς το χωριό Λοφίσκος.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου και υδροφόρες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Η φωτιά καίει εντός του οικισμού στη Δάφνη Αυλωναρίου και κινείται προς το χωριό Λοφίσκος.

«Στην περιοχή ευτυχώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι», είπε στο evima.gr ο αντιδήμαρχος Αυλώνος, Γιώργος Κότσαρης.

