Πρόστιμα 1,2 εκατ. ευρώ από την επιθεώρηση εργασίας

Πρόστιμα 1,2 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν, τις γιορτές που μας πέρασαν, σε εστίαση, διασκέδαση, εμπορικά και ξενοδοχεία, κατά την εορταστική περίοδο.

Την περίοδο από 12 Δεκεμβρίου 2023 έως 12 Ιανουαρίου 2024 επιθεωρητές εργασίας πραγματοποίησαν 1.504 ελέγχους σε επιχειρήσεις διασκέδασης και εστίασης, ξενοδοχεία, εμπορικά και εποχικά καταστήματα.

Επιβλήθηκαν 306 πρόστιμα, συνολικού ποσού 1.230.350 ευρώ.

Οι θιγόμενοι εργαζόμενοι ανήλθαν σε 838 σε σύνολο 6..429.

