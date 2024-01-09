Θέμα λίγων ημερών είναι πλέον η εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού, που θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας. Μία μεταρρύθμιση που θα απλουστεύσει τις επαφές των πολιτών με το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Προσωπικός Αριθμός και η αυτόματη άντληση δεδομένων μέσω του Wallet.

«Είναι θεμα ημερών ή μηνός να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τα τέσσερα διαφορετικά μητρώα της δημόσια διοίκησης, που έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ» δήλωσε χαρακτηριστικά στo Πρώτο Πρόγραμμα ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο προσωπικός αριθμός που θα μας ακολουθεί στο υπόλοιπο της ζωής μας, θα είναι το ΑΦΜ μας συν τρία ακόμα ψηφία (ένα γράμμα και δύο αριθμοί) και θα είναι καταγεγραμμένος στις νέες ταυτότητες, ενώ τα πρώτα ψηφία του θα τα επιλέγει ο ίδιος ο πολίτης, όταν ανοίξει η ειδική πλατφόρμα στο gov.gr.

Πηγή: skai.gr

