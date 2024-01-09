Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Ρέππας ο οποίος ανέφερε ότι αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση για την αποκατάσταση του Συστήματος Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού τμήματος Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα.

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του συγκεκριμένου σταθμάρχη της Λάρισας, είπε ότι εκ του αποτελέσματος βγαίνει το συμπέρασμα ότι ήταν ακατάλληλος γι΄ αυτή τη θέση.

Ο κ. Ρέππας έκανε λόγο για «βαρύτατες πολιτικές ευθύνες» και τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο ΟΣΕ τις τελευταίες δεκαετίες έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δημόσια ταμεία πάρα πολλά χρήματα αλλά δεν έχουν πάει όλα στη σωστή κατεύθυνση και δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα.

Αύριο το πρωί θα συνεδριάσει εκ νέου η εξεταστική επιτροπή και θα καταθέσει ως μάρτυρας στις 10:00 ο νυν υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πρώην υπουργός Μεταφορών.

