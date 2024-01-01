Πρόσκρουση δεξαμενόπλοιου σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο Βαθύ Αυλίδας - Συνελήφθη ο πλοίαρχος

Δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων από την πρόσκρουση δεξαμενόπλοιου με σημαία Τουρκίας στον προβλήτα λιμενικών εγκαταστάσεων στη θαλάσσια περιοχή Βαθύ Αυλίδας στο νότιο Ευβοϊκό Κόπλο.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης του πλοίου που μετέφερε 2.200 μετρικούς τόνους καυστικής σόδας, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου για παραβάσεις των άρθρων περι θαλάσσιας συγκοινωνίας και αποφυγής συγκρούσεων.

Στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής διαπίστωσαν ρήγμα επί της δεξιάς μάσκας του δεξαμενόπλοιου μήκους 1.10 μέτρων πάνω από τα έξαλλα.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ το πλοίο προσέδεσε ασφαλώς.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους του Δ/Ξ πλοίου, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.