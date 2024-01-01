Λεμεσός: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου με τους 4 νεκρούς

Έχοντας ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του οδηγού του διπλοκάμπινου οχήματος που ενεπλάκη στο φοβερό δυστύχημα, τα μέλη της Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζουν με εντατικό ρυθμό τις εξετάσεις σε μια προσπάθεια να καταλήξουν στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Η τραγική είδηση θανάτου τεσσάρων συνανθρώπων μας, μέλη μίας οικογένειας που ντύθηκε στα μαύρα, προκάλεσε οδύνη στο παγκύπριο.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα δημοσιεύματα, το δυστύχημα συνέβη μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο δρόμο Λεμεσού-Πλατρών. Συγκεκριμένα, διπλοκάμπινο όχημα το οποίο είχε βόρεια κατεύθυνση στην οδό Γιάννου Κρανιδιώτη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα που κινείτο με νότια κατεύθυνση στον ίδιο δρόμο και επιχειρούσε στροφή προς τα δεξιά στην οδό Αγίας Αναστασίας.

Πηγή: cyprustimes.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.