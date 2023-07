Προς απομάκρυνση ο διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης στη Νέα Αγχίαλο Ελλάδα 17:13, 28.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για τις εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών