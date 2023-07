Επιθεωρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες της χώρας μετά την Αγχίαλο Ελλάδα 13:46, 28.07.2023 linkedin

Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια - Θα γίνουν επιτόποιοι έλεγχοι και ασκήσεις πυρασφάλειας