Ταυτοποιήθηκε η σορός της 53χρονης από την Κυψέλη που βρέθηκε νεκρή στον Πόρο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση της 53χρονης από την Κυψέλη, καθώς ταυτοποιήθηκε η σορός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση του DNA που λήφθηκε από τον πατέρα της επιβεβαίωσε ότι η σορός της γυναίκας που είχε βρεθεί στο Πόρο ανήκει στην 53χρονη τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον περασμένο Αύγουστο.

Επί 7 μήνες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή της, η υπόθεση άλλαξε τροπή και την ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Η σορός που βρέθηκε στον Πόρο και ήταν στα αζήτητα δεν είχε ταυτοποιηθεί εδώ και 6 μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.