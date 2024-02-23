Πέθανε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Φύσσας

Η φωνή και η πένα του Δημήτρη Φύσσα σίγησαν.

Στα 68 του, ο επί χρόνια συνεργάτης του Αθήνα 9.84 αλλά και της Athens Voice και του Athens Review of Books δεν είναι πλέον μαζί μας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956 και σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία και Πολιτική Επιστήμη.

Άφησε πίσω πλούσιο έργο.

Το «Η γενιά του Πολυτεχνείου. Ένα βιογραφικό λεξικό» (εκδόσεις Δελφίνι, 1993). Έναν χρόνο αργότερα, και πάλι από τις εκδόσεις Δελφίνι το «Αυστηρώς ακατάλληλον. Προγράμματα αθηναϊκών κινηματογράφων σεξ. Συμβολή στην Κοινωνιολαογραφία».

Τη δεκαετία του 2000 εκδίδει τα πρώτα λογοτεχνήματά του: Τα διηγήματα με τίτλο «Αγύριστο κεφάλι», το 2004 και, τον επόμενο χρόνο, το μυθιστόρημα «Πλατεία Λένιν, πρώην Συντάγματος», και τα δύο από τις εκδόσεις Εστία.

Το 2008, από τις εκδόσεις Γνώσεις εμφανίζεται το μυθιστόρημά του εναλλακτικής ιστορίας, με τίτλο «Στρατιώτης του Χριστού. Ημερολόγιο δυσμετάφραστο». Την ίδια χρονιά, στις εκδόσεις Γιαου. Κε. παρουσιάζει συλλογή ποιημάτων, την «Οι αστικοί χώροι είναι ποίηση από μόνοι τους. Ποιήματα 1972-2008».

Το 2012 επανέρχεται στις εκδόσεις Εστία, με το μυθιστόρημα «Ο αναγνώστης του Σαββατοκύριακου» και τον επόμενο χρόνο εμφανίζει την έρευνα «Τα σινεμά της Αθήνας 1896 – 2013. Ιστορίες του αστικού τοπίου» καθώς και την ποιητική συλλογή «Της καύλας + Ου φωνητά. Βωμολοχικά ποιήματα και βωμολοχικές παρωδίες».

Νέο μυθιστόρημά του, με τίτλο «Ο κηπουρός κι ο καιροσκόπος» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Εστία το 2014 καθώς και το μυθιστόρημα «Η Νιλουφέρ στα χρόνια της κρίσης», το 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

