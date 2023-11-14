Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal II/2023»

Η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal ΙI/2023» διεξήχθη από 6 έως 10 Νοεμβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, πρόκειται για άσκηση τύπου LIVEX/INVITEX (Live Exercise/Invitation Exercise) που οργανώνεται και διευθύνεται από την Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του Αρχηγείου Στόλου και αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων σε αντικείμενα αντιναρκικών επιχειρήσεων.

Η δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης συνεκπαίδευσης που έλαβε χώρα από 15 έως 26 Οκτωβρίου 2023.

Στην άσκηση συμμετείχε προσωπικό και μέσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σενεγάλη.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με δυο ταχύπλοα σκάφη «Αετός», μία ομάδα εξουδετέρωσης ναρκών (ΟΕΝ/VSW) και ένα στοιχείο Διοίκησης και Ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, προστίθεται στην ανακοίνωση, υλοποιήθηκαν σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια με έμφαση στις Ναυτικές Ειδικές Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις Ναρκοθηρίας Πολύ Ρηχών Υδάτων (Very Shallow Water - VSW) και Εξουδετέρωσης Ναρκών - Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (Explosive Ordnance Disposal - EOD/Counter Improvised Explosive Devices - C-IED), τα οποία συνέβαλαν στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Πηγή: skai.gr

