Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα μετά σπό σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό

Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ύψος Πλακεντίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό – Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή τη ώρα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα στην έξοδο Δουκίσσης Πλακεντίας όπως νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση 3 οχημάτων.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄καταγράφονται από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Πλακεντίας.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συγκρούστηκαν, ένα βυτιοφόρο που δεν ήταν φορτωμένο με καύσιμα, ένα φορτηγό και ένα ΙΧ.

Δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί ατόμων και σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση στην αστυνομία έγινε αναφορά για έναν ελαφρά τραυματία.

Τα οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο και σε λίγο αναμένεται να αποκατασταθούν και τα προβλήματα που είχε παρατηρηθεί στην κίνηση των οχημάτων.

