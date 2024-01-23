Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό – Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή τη ώρα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα στην έξοδο Δουκίσσης Πλακεντίας όπως νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση 3 οχημάτων.

Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ύψος Πλακεντίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Δεξιά λωρίδα κλειστή ύψος Πλακεντίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Πλακεντίας. https://t.co/WIbpEm78ka — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 23, 2024

Καθυστερήσεις 10΄-15΄καταγράφονται από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Πλακεντίας.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συγκρούστηκαν, ένα βυτιοφόρο που δεν ήταν φορτωμένο με καύσιμα, ένα φορτηγό και ένα ΙΧ.

Δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί ατόμων και σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση στην αστυνομία έγινε αναφορά για έναν ελαφρά τραυματία.

Τα οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο και σε λίγο αναμένεται να αποκατασταθούν και τα προβλήματα που είχε παρατηρηθεί στην κίνηση των οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.