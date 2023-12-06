Στη φυλακή οδηγούνται, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 10ης Τακτικής Ανακρίτριας, ο 28χρονος τράπερ και οι δύο συγκατηγορούμενοι του στην υπόθεση των εκρήξεων και κλοπών σε ΑΤΜ, με λεία που υπολογίζεται στις 700.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με σωρεία κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, ενώ συνολικά οι υποθέσεις οι οποίες τους αποδίδονται έφθασαν τις οκτώ, καθώς στο αρχικό κατηγορητήριο των έξι ενεργειών προστέθηκαν άλλες δύο επιθέσεις σε μηχανήματα ανάληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος καλλιτέχνης δήλωσε μετανιωμένος στην δικαστική λειτουργό, στην οποία αποδέχθηκε την συμμετοχή του μόνο στην επίθεση σε τράπεζα στην Ερμιόνη στις 2 Δεκεμβρίου, η οποία οδήγησε και στην σύλληψή του. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι δεν συμμετείχε στην επίθεση τον περασμένο Οκτώβριο στο Αίγιο, όπου οι δράστες είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών και είχε ακολουθήσει καταδίωξη. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι έχει άλλοθι, επικαλούμενος συνομιλία του στο messenger με τον γιο του, από την οποία, όπως αναφέρει, φαίνεται πως ήταν στο σπίτι του στον Πειραιά και πως δεν υπήρξε στίγμα του κινητού του στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου.

Απολογούμενος, ο τράπερ φέρεται να είπε στην δικαστική λειτουργό:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το κοινωνικό σύνολο για την αξιόποινη συμπεριφορά μου και είμαι διατεθειμένος να υποστώ τις συνέπειες των πράξεων μου στο μέτρο και στο βαθμό όμως της πραγματικής μου εμπλοκής. Εξαρχής είχα ξεκαθαρίσει πως η συμμετοχή μου θα περιοριστεί μόνο σε ό,τι αφορά εκρήξεις σε ΑΤΜ τραπεζών και ότι ποτέ δεν θα διακινδύνευα την υγεία και την σωματική ακεραιότητα ενός αθώου πολίτη. Γι' αυτό και η πράξη στην οποία συμμετείχα σε αυτήν την δικογραφία, όπως και στην προηγούμενη, τελούνταν συγκεκριμένες ώρες και σε απομακρυσμένα σημεία ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι. Ποτέ δεν θα έμπαινα στο σπίτι κάποιου που ζει με την οικογένειά του για να τελέσω την οποιαδήποτε ληστεία». Φέρεται επίσης να είπε, πως οι ενέργειές του έγιναν «γνωρίζοντας ότι τα χρήματα των τραπεζών είναι ασφαλισμένα και επομένως θα επιστραφούν όπως και το ότι τα αμάξια που εκλάπησαν ήταν ασφαλισμένα και οι ιδιοκτήτες τους θα αποζημιώνονταν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

