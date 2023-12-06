Εργασίες αντικατάστασης του ιστού του αλεξικέραυνου στην Ακρόπολη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών υλοποιεί εργασίες αντικατάστασης του ιστού του αλεξικέραυνου του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, που βρίσκεται στα ανατολικά του Ερεχθείου", ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΠΟ, απαντώντας, όπως αναφέρει, "σε επανειλημμένες ερωτήσεις δημοσιογράφων προς το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την κεραυνική προστασία και τις εργασίες αντικατάστασης του αλεξικέραυνου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης".

"Οι εργασίες είναι απαραίτητες, καθώς αφορούν στην αντικατάσταση του παλαιού ιστού με νέο ανακλινόμενο, ο οποίος θα καθιστά ευχερέστερη τη συντήρηση της κεφαλής του αλεξικέραυνου, και συμβάλουν στην αντικεραυνική προστασία του χώρου. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η εγκατάσταση ικριωμάτων μεγάλου ύψους που θα παραμείνουν στο χώρο για μικρό διάστημα", καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.