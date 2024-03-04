Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 44χρονος που κατηγορείται για βοήθεια που παρείχε σε μέλη της ομάδας "Σέρβων εκτελεστών" που εξαρθρώθηκε μετά από διεθνή επιχείρηση Ελλήνων, Γάλλων, Βέλγων και Σέρβων αστυνομικών στην οποία συμμετείχε και η Europol.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από την Αλβανία, φαίνεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που διέπραξε τέσσερις ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα οι οποίες σχετίζονται με τη δράση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, ο 44χρονος φέρεται να συνέβαλε στη φύλαξη και μεταφορά του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στις ανθρωποκτονίες αλλά και στη μετακίνηση μελών της οργάνωσης από τα Σύβοτα στη Χαλκιδική, όπου διέμεναν μέχρι να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης έχουν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις που αφορούν μεταξύ άλλων τις κατηγορίες τής ένταξης, συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της ηθικής αυτουργίας και της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και της διακεκριμένης οπλοκατοχής.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι μετέφερε από την Αθήνα στην Κέρκυρα ένα αυτοκίνητο χωρίς να γνωρίζει τον λόγο που του ζητήθηκε να γίνει η μεταφορά και χωρίς να γνωρίζει τι υπήρχε στο όχημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι το κινητό που κατείχε, του το είχε δώσει κάποιος συγκατηγορούμενος του κρατούμενος στο εξωτερικό για να το παραδώσει σε κάποιον στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την δράση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης ανά την Ευρώπη ταυτοποιήθηκαν 39 μέλη της οργάνωσης, από τους οποίους 7 συνελήφθησαν στη Σερβία και 2 στην Ισπανία, ενώ 17 μέλη είναι έγκλειστοι σε διάφορα Καταστήματα Κράτησης της Ευρώπης, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν 8 μέλη των οργανώσεων ως ηθικοί αυτουργοί των ανθρωποκτονιών που τελέστηκαν στην Ελλάδα, 8 μέλη ως φυσικοί αυτουργοί, και συγκεκριμένα από 4 σε κάθε υπόθεση ανθρωποκτονίας, και 23 μέλη ως συνεργοί τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

