Νέα στοιχεία για τη δράση της σέρβικης μαφίας στην Ελλάδα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η εγκληματική ομάδα, μέρος της οποίας εξαρθρώθηκε πριν από λίγα 24ωρα, φέρεται να διέπραξε επί ελληνικού εδάφους τέσσερις ανθρωποκτονίες το 2020, στη Βάρη και στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κομβικό ρόλο στην εκτέλεση των τεσσάρων μελών της αντίπαλης εγκληματικής οργάνωσης «Skaljari» στη χώρα μας, έπαιξε ένα αγνώστων στοιχείων άτομο, με το πρατσούκλι «Zemo». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι το άτομο που συγκέντρωσε πληροφορίες και τις μετέφερε στα μέλη της «Kavac». Ο ίδιος κατέγραφε και με φωτογραφίες τις κινήσεις των στόχων του.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι των εκτελεστών της Βάρης που παρουσιάζει η ΕΡΤ:

– Όχι σε αυτό το κατάστημα, αλλά σε αυτή την ταβέρνα που τους έδωσα εγώ.

– Την «έκατσε».

– Είμαστε στο ταχυφαγείο.

– Εκεί να βρεθούν στο ταχυφαγείο είπα.

– Το ταχυφαγείο είναι στα 500 μέτρα, ας συρθούν δίπλα στην ταβέρνα αμέσως.



Ο διάλογος μετά την εκτέλεση



– Είναι τελειωμένοι.

– Είναι τελειωμένοι, παιδιά, είναι τελειωμένοι, παιδιά.

– Έτσι κουμπάρε, έτσι κουμπάρε.

– Ναι αδερφέ.

– Τους ρίξαμε την ποινή, αδερφέ μου.

– Πάμε κουμπάρε, πάμε

– Θα πάθω καρδιακό, περίμενε, σιγά, έχει φύγει το σκοτάδι. Ορκίζεσαι στη μάνα σου ότι έχει «φύγει» εκείνος ο L.;

– Και ο S. και ο L.;

– Ναι, ναι.

– Η γυναίκα πετάχτηκε στον D., εγώ ελπίζω να μην την έχει φάει και εκείνη.

– 12 στο κεφάλι του L.

– Ο S. ρίχτηκε στο πιστόλι του και ο J. τον τελείωσε όρθιο.

– Ο πρώτος είναι ο F. έγδαρε τον L. με τη μία, ο S. πήδηξε στο πιστόλι του και ο J. του έριξε δύο από πλάγια.

