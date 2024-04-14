Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από κέντρο διασκέδασης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 31χρονος που είχε μεταβεί στο κέντρο διασκέδασης μαζί με άλλους δύο άνδρες, έναν 26χρονο και έναν 41χρονο (Έλληνες και οι τρεις), αφού τσακώθηκε με υπάλληλο του καταστήματος, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στην αυλή του καταστήματος, την ώρα μάλιστα που εισέρχονταν δύο άτομα στο κατάστημα.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από επισταμένη έρευνα και συντονισμένες ενέργειες, εξιχνίασαν περιστατικό με πυροβολισμό που έλαβε χώρα χθες (13-04-2024) τα ξημερώματα, έξω από κέντρο διασκέδασης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τρεις ημεδαποί ηλικίας 31, 26 και 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για παράβαση των Νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή και για υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα, ο 31χρονος, προ της εισόδου του στο κέντρο διασκέδασης όπου είχε μεταβεί με τους άλλους δύο συλληφθέντες και έπειτα από διαπληκτισμό που είχε με υπάλληλο του καταστήματος έβαλε με πυροβόλο όπλο στο αύλειο χώρο αυτού, τη στιγμή που εισέρχονταν δύο άτομα.

Ακολούθως, μαζί με τον 41χρονο απέκρυψαν το όπλο σε θαμνώδη τοποθεσία, το οποίο ανευρέθη, ενώ μετέβησαν στην οικία του 26χρονου όπου εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω οικία που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 πιστόλι και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

