Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης , ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του που άφησε ιστορία με τα τραγούδια του και το θρυλικό Πάρτυ στη Βουλιαγμένη, έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια.

Ο θάνατός του στις 7 Φεβρουαρίου 2017, σε ηλικία 73 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια, συγκίνησε το πανελλήνιο

Πολλά από τα τραγούδια του αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν πολύ: «Στη Βουλιαγμένη», «Το Ματς», «Χαμηλή πτήση», «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόυ», «Μια μέρα μιας Μαίρης», «Ο ύμνος των μαύρων σκυλιών», «Ντίσκο», «Που βαδίζουμε κύριοι» και «Ενα φιλάκι είναι λίγο» είναι κάποια από τα τραγούδια του Λουκιανού που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Πηγή: skai.gr

