Πρέσβης Εμιράτων: Δυναμική και δυναμισμός στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας - ΗΑΕ

Την κοινή βούληση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να χτίσουν ακόμα περαιτέρω τη συνεργασία τους σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά και τη βεβαιότητα ότι η οικονομική συνεργασία θα είναι πιο ευημερούσα, εξέφρασε ο Εμιρατινός πρέσβης στη χώρα μας Σουλεϊμάν Αλμαζρούι. Σε χαιρετισμό στον εορτασμό της εθνικής ημέρας των ΗΑΕ στην Αθήνα, με αφορμή την 52η επέτειο της ενοποίησης τους, ο Σουλεϊμάν Αλμαζρούι έκανε λόγο για δυναμική ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Ειδικότερα, στάθηκε στην περυσινή παρουσία των Εμιράτων στην περσινή ΔΕΘ κατα την οποία ήταν τιμώμενη χώρα, αλλά και στο πρώτο επενδυτικό Roadshow των ΗΑΕ στην Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβριο που έλαβε μέρος ο κυβερνητικός οργανισμός του Ντουμπάι για το εμπόριο αγαθών και τις επιχειρήσεις, Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), με κεντρικό στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών διμερών σχέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε περήφανος που κατεγράφη δυναμική και δυναμισμός στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, με έμφαση τις επενδυτικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. «Κινούμαστε προς βιώσιμους οικονομικούς δεσμούς ενίσχυσης των διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία, έδωσε έμφαση στη διοργάνωση της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP28) που διοργανώνουν τα ΗΑΕ και πραγματοποιείται στο Ντουμπάι, όπου την Ελλάδα εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ΗΑΕ φιλοξενούν τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, «COP28» από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου στην EXPO CITY του Ντουμπάι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί παγκόσμια προσπάθεια και η COP28 θα είναι η διάσκεψη δράσης, τόνισε ο Σουλεϊμάν Χάμιντ Σάλεμ Αλμαζρούι. Σημείωσε πως η COP28 είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επανεξεταστεί και να επαναπροσδιοριστεί η ατζέντα για το κλίμα.

Περιγράφωντας τους στόχους της χώρας που φιλοξενεί τη φετινή COP28, προσδιόρισε πως είναι να δοθεί προτεραιότητα στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και τη μεταρρύθμιση της χρήσης γης και των συστημάτων διατροφής, με παράλληλη κλιμάκωση του μετριασμού και της προσαρμογής και μείωση των απωλειών και των ζημιών. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για τα ΗΑΕ και φυσικά για ολόκληρο τον κόσμο, σε βαθμό που το 2023 έχει ανακοινωθεί ως Έτος Αειφορίας, διαμήνυσε.

Τέλος, o Σουλεϊμάν Αλμαζρούι αναφέρθηκε στη σημασία συμμετοχής των ΗΑΕ στο σχέδιο οικονομικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), εκτιμώντας ότι θα ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες της χώρας του, αλλά και στη συμμετοχή της στην ομάδα BRICS από τον Ιανουάριο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

