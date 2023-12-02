Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί επιχείρηση του λιμενικού, αλλά και της αστυνομίας, στα νότια παράλια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, για τον εντοπισμό μεταναστών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αρχάνων Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσαλη, πρόκειται για περισσότερα από 70 άτομα, τα οποία έχουν ήδη εντοπιστεί και που αυτήν την ώρα, επιχειρείται να βρεθεί τρόπος, να μεταφερθούν.

Δεν έχει υπάρξει έως τώρα, καταγραφή κάποιου προβλήματος υγείας, ωστόσο η επιχείρηση εντοπισμού κι άλλων μεταναστών, συνεχίζεται από στεριά και θάλασσα, ενώ αναζητείται και το θαλάσσιο πιθανά μέσο στο οποίο επέβαιναν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

