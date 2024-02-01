Αγνοείται αγρότης στην Αιτωλοακαρνανία – Ερευνες για τον εντοπισμό του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 65χρονου αγρότη που αγνοείται στο Καινούργιο Αιτωλοκαρνανίας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο άνδρας το μεσημέρι της Τετάρτης 31/01/2024 πήγε με το τρακτέρ του για αγροτικές εργασίες στην περιοχή προς Προσήλια και έκτοτε αγνοείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες εστιάζουν στην διαδρομή προς Προσήλια αλλά και στο ποιμνιοστάσιο που διατηρεί στην περιοχή της Χρυσοχεριάς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το κινητό τηλέφωνο του αρχικά ήταν σε λειτουργία, ωστόσο αργότερα φαίνεται πως απενεργοποιήθηκε.

Πηγή: skai.gr

