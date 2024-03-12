Πρεμιέρα αύριο για το καλάθι της Σαρακοστής - Ποια προϊόντα αφορά

Σε ισχύ τίθεται το «Καλάθι της Σαρακοστής» από αύριο Τετάρτη 13 Μαρτίου έως και Σάββατο 4 Μαΐου όπως προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το «Καλάθι της Σαρακοστής» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς προστίθενται τρεις νέες κατηγορίες τροφίμων, ώστε κάθε νοικοκυριό να έχει όλα τα απαραίτητα προϊόντα για το σαρακοστιανό τραπέζι σε προσιτές τιμές.

Στο «Καλάθι της Σαρακοστής» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

-Χαλβάς

-Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές – μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες κ.α.)

-Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον είδη)

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά: «Θέλουμε κάθε σπίτι να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα στις χαμηλότερες δυνατές τιμές αυτές τις άγιες ημέρες. Το «Καλάθι της Σαρακοστής», το οποίο αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τρόφιμα για κάθε νοικοκυριό ενόψει της νηστείας της Σαρακοστής. Κανένας πολίτης δεν θα είναι αποκλεισμένος από τα πολύτιμα εκείνα αγαθά για να γεμίσει το τραπέζι της οικογένειας. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να βοηθά εμπράκτως όλους τους καταναλωτές».

Η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού»:

1 Ρύζι

2 Ψωμί για τoστ

3 Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο)

4 Φρυγανιές

5 Μακαρόνια Νο 6

6 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

7 Όσπρια (φακές)

8 Όσπρια (φασόλια)

9 Όσπρια (ρεβύθια)

10 Πάριζα

11 Γαλοπούλα (αλλαντικά)

12 Κατεψυγμένα ψάρια

13 Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

14 Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

15 Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)

16 Γάλα φρέσκο πλήρες

17 Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

18 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

19 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

20 Γάλα εβαπορέ

21 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

22 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

23 Τυρί φέτα

24 Λευκό τυρί

25 Τυρί γκούντα

26 Τυρί με χαμηλά λιπαρά

27 Χυμός τομάτας διατηρημένος

28 Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

29 Μαργαρίνες

30 Ελαιόλαδο

31 Ηλιέλαιο

32 Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

33 Λευκή ζάχαρη

34 Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς

35 Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)

36 Κρέμα βρεφικής ηλικίας

37 Γάλα βρεφικής ηλικίας

38 Ελληνικός καφές

39 Στιγμιαίος καφές

40 Γαλλικός καφές

41 Χυμός πορτοκάλι

42 Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

43 Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

44 Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

45 Χαρτί κουζίνας

46 Χαρτί υγείας

47 Οδοντόκρεμες

48 Σερβιέτες ή ταμπόν

49 Σαμπουάν

50 Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

51 Πάνες ακράτειας

52 Πάνες για μωρά

53 Μωρομάντηλα

54 Σαμπουάν για μωρά

55 Τροφές για σκύλους

56 Τροφές για γάτες

Πηγή: skai.gr

