Ηράκλειο: Εντοπίστηκε άνδρας, χωρίς τις αισθήσεις του, σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες

Άνδρας, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Κάτω Γούβες του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις οκτώ το πρωί και στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, για την κατάσβεση της φωτιάς. Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο χώρο του σπιτιού ενώ στο σημείο αυτή την ώρα αναμένεται ιατροδικαστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

