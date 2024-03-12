Ανεμοστρόβιλος έπληξε σήμερα το πρωί την περιοχή του Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον δήμο, «να προκληθούν ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος».

Οι ζημιές, σύμφωνα με τον δήμο, «εντοπίζονται προς το παρόν σε συγκεκριμένα σημεία και περιλαμβάνουν πτώσεις δέντρων, στύλων ηλεκτροδότησης κλπ, ειδικά στην περιοχή του κοιμητηρίου του Αγίου Λαζάρου».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, όπως ανακοινώθηκε, «κινητοποιήθηκαν άμεσα και αποκαθιστούν τα προβλήματα όπου υπάρχουν, ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας θα γίνει πλήρης καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών, που οφείλονται σε πτώση δέντρων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, στον οδοφωτισμό, ή όποιου άλλου είδους προβλήματα παρουσιάστηκαν».

Φωτογραφίες: agriniopress.gr

Πηγή: skai.gr

