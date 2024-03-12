Ανοικτές οι επιχειρήσεις στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών τις Κυριακές 17 και 24 Μαρτίου

Ενόψει του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (ΣΕΚΛΑ) ενημερώνει τους λιανοπωλητές, πωλητές λαϊκών αγορών, ιδιοκτήτες καταστημάτων οπωροκηπευτικών, καταστημάτων τροφίμων και όλη την υπόλοιπη αγορά ότι οι 400 επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚΛΑ, θα μείνουν ανοιχτά την Κυριακή 17 Μαρτίου καθώς και την Κυριακή 24 Μαρτίου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΚΛΑ τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Κυριακή Αποκριάς 17 Μαρτίου 2024 : Ανοιχτά

Καθαρή Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024 : Κλειστά

Κυριακή 24 Μαρτίου 2024: Ανοιχτά

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024: Κλειστά

«Στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών μπορεί να βρει κανείς πληθώρα ποιοτικών αγαθών τα οποία παράγονται από Έλληνες αγρότες, σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές τιμές» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

