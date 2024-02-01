Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Ιδιαιτέρως βεβαρυμένες στο κέντρο είναι η Βασ. Αμαλίας, η Σταδίου, η Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, η Πατησίων προς Αθήνα και η κάθοδος της Βασ. Κωνσταντίνου λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.
Η πορεία ξεκίνησε νωρίτερα από τα Προπύλαια και τώρα βρίσκεται στο Σύνταγμα.
Πηγή: skai.gr
- Διαμαρτυρία των μελισσοκόμων στην Πάτρα - Εκαναν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο (βίντεο)
- Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα τρακτέρ για το ραντεβού στην Agrotica - Συγκέντρωση έξω από τη ΔΕΘ - Βίντεο
- Ξεσήκωσαν τη Λάρισα με κορναρίσματα οι διαμαρτυρόμενοι μελισσοκόμοι – «Χάθηκαν 17.000 κυψέλες στο νομό μας»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.