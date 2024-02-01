Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ιδιαιτέρως βεβαρυμένες στο κέντρο είναι η Βασ. Αμαλίας, η Σταδίου, η Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, η Πατησίων προς Αθήνα και η κάθοδος της Βασ. Κωνσταντίνου λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Η πορεία ξεκίνησε νωρίτερα από τα Προπύλαια και τώρα βρίσκεται στο Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

