Κίνηση στο κέντρο λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Ποιοι δρόμοι παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση

UPDATE: 14:08
Προπύλαια

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ιδιαιτέρως βεβαρυμένες στο κέντρο είναι η Βασ. Αμαλίας, η Σταδίου, η Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, η Πατησίων προς Αθήνα και η κάθοδος της Βασ. Κωνσταντίνου λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Η πορεία ξεκίνησε νωρίτερα από τα Προπύλαια και τώρα βρίσκεται στο Σύνταγμα. 

