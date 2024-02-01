Σε μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Πάτρας προχώρησαν σήμερα οι μελισσοκόμοι της περιοχής, διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση του προϊόντος τους.

Το πρωί της Πέμπτης, οι μελισσοκόμοι συγκεντρώθηκαν στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και από εκεί με τα επαγγελματικά τους οχήματα κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης, με σκοπό να παραδώσουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας στις τοπικές αρχές, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

