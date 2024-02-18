«Πυρετός» στα αγροτικά μπλόκα: Προετοιμασίες για την «κάθοδο» στην Αθήνα, διαπραγματεύσεις για την παρουσία τρακτέρ

Δεκάδες τρακτέρ από Θεσσαλία, Βοιωτία και Φθιώτιδα και την παρουσία χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από όλη την ελληνική επικράτεια, περιλαμβάνει το σχέδιο «καθόδου» την Τρίτη στην Αθήνα.

Στα μπλόκα των αγροτών επικρατεί πυρετός προετοιμασιών ενόψει του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, την ίδια στιγμή που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και το «παζάρι» για το αν θα επιτραπούν γεωργικά μηχανήματα μέσα στην Αθήνα και πόσα.

Οι Θεσσαλοί αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να κατέβουν στην Αθήνα με πολλά τρακτέρ και λεωφορεία. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των γεωργικών μηχανημάτων ενδέχεται να είναι τριψήφιος, καθώς μόνο από τη Θεσσαλία θα συγκεντρωθούν 60-70 τρακτέρ, ενώ στο κονβόι θα προστεθούν τρακτέρ από τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Το «ραντεβού» των αγροτών έχει δοθεί για τη Δευτέρα, στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα τρακτέρ, πριν την κάθοδο στην Αθήνα την Τρίτη.

Επιπροσθέτως, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 70 λεωφορεία και δεκάδες ΙΧ θα κατέβουν στην Αθήνα για το συλλαλητήριο. Ο αριθμός των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν στο μεγάλο -όπως όλα δείχνει- συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, θα ξεπεράσει τους 5.000.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει, προς το παρόν, στην αρνητική απάντηση για την παρουσία τρακτέρ στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης συνεχίζονται.

Τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι να επιτραπεί ένας περιορισμένος αριθμός τρακτέρ στο Σύνταγμα, όπως έγινε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και τη διεξαγωγή του συλλαλητηρίου τουλάχιστον κάποιες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι.

