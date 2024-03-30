«Πώς να βρω δουλειά» – Σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού δίνει χρήσιμες οδηγίες

Στοχευμένη αναζήτηση εργασίας, βιογραφικά που ταιριάζουν στην προς κάλυψη θέση και υψηλό ηθικό είναι λίγες από τις συστάσεις που δίνει η Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ενδυνάμωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Κρίστυ Κωστάρα, σε όσους ψάχνουν δουλειά. Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ επισημαίνει ότι η διαδρομή αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, τονίζει ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι και υπογραμμίζει με νόημα: «για να βρούμε δουλειά, συνήθως δίνουμε έμφαση στο εξωτερικό περιβάλλον (την κρίση, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση που επικρατεί, τα δεδομένα της προσφοράς εργασίας κ.α.), ενώ το 80% της επιτυχίας μας επηρεάζεται από το εσωτερικό μας περιβάλλον -από το ποιοι είμαστε, πόσο το προσπαθούμε, αν το κάνουμε σωστά, αν πιστεύουμε σε εμάς».

Σύμφωνα με την ίδια, το πρώτο βήμα για τον καθέναν είναι να ανακαλύψει τα ταλέντα του, να βρει ποιος είναι πραγματικά και τι του ταιριάζει καθώς, όπως λέει, «όταν προσπαθεί να κάνει επαγγελματικά κάτι που του βγαίνει πηγαία, αυξάνονται οι πιθανότητες να τα καταφέρει και να είναι καλός σε αυτό που θα κάνει».

Το σωστό βιογραφικό

Όσον αφορά το βιογραφικό, επισημαίνει ότι θα πρέπει να περιγράφει με τον κατάλληλο τρόπο τον κάτοχό του και να ανταποκρίνεται στις θέσεις εργασίας που είναι επιθυμητό να καλυφθούν. «Στη συνάντησή μου με μία κυρία, της ζήτησα να μου πει γιατί αγαπάει αυτό που θέλει να κάνει, τι επιδιώκει και πώς θα περιέγραφε τον εαυτό της. Όσα μου είπε τα έγραψα, προσπαθώντας να τα αποτυπώσω με τέτοιο τρόπο που να την αντιπροσωπεύει. Όταν της τα διάβασα, μου απάντησε με ενθουσιασμό: "αυτή είμαι" και πράγματι αυτό πρέπει να βγαίνει στο βιογραφικό» αναφέρει. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση ένα βιογραφικό δε θα πρέπει να περιέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ αντίθετα θα πρέπει να περιγράφει σωστά τα εφόδια του υποψηφίου εργαζόμενου.

Τι σημαίνει στοχευμένη αναζήτηση

«Κάποιοι λένε ότι όσο πιο πολλά βιογραφικά στείλει κανείς, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βρει δουλειά. Είμαι εντελώς αντίθετη σε αυτό. Ως recruiter και επαγγελματίας πρόσληψης εργατικού δυναμικού, έχω δει βιογραφικά που δεν ταιριάζουν στην θέση εργασίας προς κάλυψη. Αν μια εταιρεία χρειάζεται μηχανικό, που να έχει τη δυνατότητα υπογραφής, όσο υπέροχος άνθρωπος και να είναι ένας σεφ, δεν πρόκειται να κληθεί για συνέντευξη. Γι΄ αυτόν τον λόγο δεν είναι καλό να βάζει κάποιος τον εαυτό του σε μια διαδικασία απογοήτευσης και ματαίωσης χωρίς λόγο, σε μια διαδικασία που έτσι κι αλλιώς είναι ψυχοφθόρα και εμπεριέχει την απόρριψη», σχολιάζει. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά την αποστολή βιογραφικών μόνο για θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός ανθρώπου, την κινητοποίηση σε μια αγγελία μόνο όταν ένας υποψήφιος διαθέτει τα επτά από τα δέκα προσόντα που αυτή ζητάει, τη χρήση του Linkedin για αναζήτηση ευκαιριών εργασίας, αλλά και την υιοθέτηση της λύσης των γραφείων εύρεσης εργασίας, τα οποία συνδέουν τον εργοδότη που ψάχνει με τον εργαζόμενο που αναζητά.

Όχι στην παγίδα των manager χωρίς προϋπηρεσία

Με αφορμή, άλλωστε, την αναζήτηση manager ακόμη και χωρίς προϋπηρεσία από πολλές εταιρείες - πολύ συχνά κάποιες startups - η κ. Κωστάρα εκτιμά ότι η εμπειρία είναι απαραίτητη για έναν ρόλο ευθύνης και προσθέτει: «είναι πολύ χρήσιμη η γνώση και το ταλέντο, ωστόσο όσο εξελίσσεται κανείς, τόσο μπορεί να αναλαμβάνει πιο υπεύθυνες θέσεις. Αν όμως κάποιος γλυκαθεί από μια τέτοια θέση και ξεκινήσει, αργότερα μοιραία θα σκοντάψει. Κάτι τέτοιο μπορεί να του ρίξει την αυτοπεποίθηση και είναι κρίμα να του συμβεί αυτό στα πρώτα βήματα της καριέρας του».

Συμβουλές για νέους και για μεγαλύτερους

Γενικά θεωρεί ότι η «εύρεση δουλειάς δεν ήταν ποτέ εύκολη για κανέναν» και δίνει διαφορετικές συμβουλές για νέους αλλά και για μεγαλύτερους ανθρώπους, ανάλογα με τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Στους νεότερους, που δεν έχουν εμπειρία, η πιο απλή οδηγία, σύμφωνα με την ίδια, είναι να αναζητούν αγγελίες για αρχικό επίπεδο (entry level - junior level) και να έχουν στον νου ότι θα ξεκινήσουν να χτίζουν την καριέρα τους βήμα - βήμα. Απευθυνόμενη στους μεγαλύτερους, συνιστά να διατηρούν την νοοτροπία που υπήρχε παλαιότερα καθώς, όπως λέει, οι εργοδότες τη θέλουν και την ψάχνουν. «Τα νεότερα παιδιά - και καλά κάνουν, είναι πιο ανήσυχα, έχουν περισσότερη κινητικότητα, ενώ ένας μεγαλύτερος σε ηλικία μπορεί να ανταποκριθεί στην επιθυμία των εργοδοτών για μακροχρόνιες συνεργασίες και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες για τη σύναψή της» σημειώνει.

Η Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ενδυνάμωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού ξεχωρίζει από την επαγγελματική της πορεία την περίπτωση ενός άνδρα που με την κατάλληλη καθοδήγηση προσλήφθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και τη διαδρομή ενός πολυτάλαντου ανθρώπου, ο οποίος παραιτήθηκε από μια μεγάλη εταιρεία, έμεινε για πολύ καιρό άνεργος και με τη στόχευση που έκανε συνειδητά και οργανωμένα, βρήκε δουλειά σε μια ιδιωτική εταιρεία και δηλώνει πολύ χαρούμενος εργασιακά. Θυμάται επίσης μια γυναίκα που, ενώ εργαζόταν για χρόνια στον δημόσιο τομέα, παραιτήθηκε, έκανε τον δικό της χώρο ως κεραμίστρια και βιοπορίζεται από αυτό το επάγγελμα. «Όταν οι άνθρωποι βάζουν στόχους και εστιάζουν σε αυτούς την ενέργεια και τις προσπάθειές τους, το εγχείρημα πάντα καταλήγει θετικά», τονίζει με νόημα.

