Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών όπου νωρίτερα είχε δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών απο το Δάσος Χαϊδαρίου προς την παραλία του Ασπροπύργου, λόγω εργασιών στο οδόστρωμα.

Το μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτην την ώρα κατα μήκος του Ασπροπύργου.

Παραμένει αυξημενη η κίνηση στη λεωφόρο Σχιστού, στη λεωφόρου Κηφισού, στην περιφερειακη Υμηττού προς την Αττική Οδό, στην Κανελλοπούλου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά απο τον Αγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.