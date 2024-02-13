Πορτοσάλτε για Βλάχο: Αυτό που εξετάζουμε είναι η παρακίνηση στον φόνο

«Είμαι διατεθειμένος να μιλήσω με αυτούς που θέλουν το κακό μου» ανέφερε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ ο Άρης Πορτοσάλτε αναφερόμενος στην υπόθεση του τραγουδιού του ηθοποιού, Πάνου Βλάχου.
«Ό,τι ήταν να πω, το είπα χθες. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω σήμερα είναι το εξής: μεροκαματάκι για να τσιμπήσουμε λίγο από τον λαϊκισμό, λίγο από το λούμπεν… Υπάρχουν τηλεοπτικά προϊόντα που ψωνίζουν από το λούμπεν… Είναι μέσα στο δημοκρατικό περιβάλλον. Αυτό που εξετάζουμε είναι η παρακίνηση στον φόνο, είναι η παρότρυνση στον φόνο.
Δηλαδή, πάρε το όπλο, καθάρισε, για να τον βάλουμε μέσα στον σάκο. Αυτό εξετάζουμε, όλο το υπόλοιπο είναι για να βγαίνουν μερικά μεροκάματα. Αλλά η ουσία είναι αυτή, η παρότρυνση σε φόνο» είπε αρχικά ο ίδιος.
Και συνέχισε: «Εγώ πάντως είμαι διατεθειμένος να πάω σε μια καφετέρια, σε χώρο που θα είναι η εξέδρα που σηκώνουν τα πανό, ο ηθοποιούλης που λέει ο Μπάμπης, όλοι αυτοί που θέλουν το κακό μου και να μιλήσω μαζί τους. Μπορώ να αντιμετωπίσω ό,τι κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους. Όπλα δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. [...] Θέλω να πάω στη δικαισύνη και να πω 'όταν απειλούμαι τι κάνω;' Θέλω να πάω στη Δικαισούνη για να ακούσω αν αυτό συνιστά απειλή για τη ζωή μου» πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.