Πορτοσάλτε για Βλάχο: Αυτό που εξετάζουμε είναι η παρακίνηση στον φόνο

«Είμαι διατεθειμένος να μιλήσω με αυτούς που θέλουν το κακό μου» ανέφερε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ ο Άρης Πορτοσάλτε αναφερόμενος στην υπόθεση του τραγουδιού του ηθοποιού, Πάνου Βλάχου.

«Ό,τι ήταν να πω, το είπα χθες. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω σήμερα είναι το εξής: μεροκαματάκι για να τσιμπήσουμε λίγο από τον λαϊκισμό, λίγο από το λούμπεν… Υπάρχουν τηλεοπτικά προϊόντα που ψωνίζουν από το λούμπεν… Είναι μέσα στο δημοκρατικό περιβάλλον. Αυτό που εξετάζουμε είναι η παρακίνηση στον φόνο, είναι η παρότρυνση στον φόνο.

Δηλαδή, πάρε το όπλο, καθάρισε, για να τον βάλουμε μέσα στον σάκο. Αυτό εξετάζουμε, όλο το υπόλοιπο είναι για να βγαίνουν μερικά μεροκάματα. Αλλά η ουσία είναι αυτή, η παρότρυνση σε φόνο» είπε αρχικά ο ίδιος.

Και συνέχισε: «Εγώ πάντως είμαι διατεθειμένος να πάω σε μια καφετέρια, σε χώρο που θα είναι η εξέδρα που σηκώνουν τα πανό, ο ηθοποιούλης που λέει ο Μπάμπης, όλοι αυτοί που θέλουν το κακό μου και να μιλήσω μαζί τους. Μπορώ να αντιμετωπίσω ό,τι κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους. Όπλα δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. [...] Θέλω να πάω στη δικαισύνη και να πω 'όταν απειλούμαι τι κάνω;' Θέλω να πάω στη Δικαισούνη για να ακούσω αν αυτό συνιστά απειλή για τη ζωή μου» πρόσθεσε.

