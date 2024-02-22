Φρίκη στη Ζάκυνθο. Ένα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε προχθές, Τρίτη, στο νησί σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Ένας 27χρονος αλβανικής καταγωγής κάτοικος του νησιού, την Τρίτη το βράδυ πήγε και πήρε από το σπίτι της, την 19χρονη Ζακυνθινή φίλη του, η οποία διένυε περίπου τον 2ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο 27χρονος πήγε την σύντροφό του στο σπίτι του, όπου σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, την έδεσε, την χτύπησε και την εξαναγκάσε να πάρει φάρμακα για να διακόψει την εγκυμοσύνη.

Την επομένη το πρωί, ο νεαρός μετέφερε την 19χρονη φίλη του στο νοσοκομείο Ζακύνθου όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας όμως αποβάλει. Μετά από καταγγελία, άνδρες Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου συνέλαβαν, χθες, τον δράστη ο οποίος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, διακοπής κυήσεως, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κλοπής, καθώς είχε αποσπάσει από την σύντροφό του το κινητό της τηλέφωνο.

