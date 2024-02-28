Λογαριασμός
Πορεία στη Θεσσαλονίκη για τον έναν χρόνο από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών- Δείτε βίντεο

Πορεία στη Θεσσαλονίκη για τον έναν χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών

Ξεκίνησε πριν από λίγο νέα πορεία με αφορμή τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, όπου 57 επιβάτες αμαξοστοιχίας βρήκαν τραγικό θάνατο.

Η πορεία ξεκίνησε από το ΟΣΕ και κατευθύνεται προς ανατολικά μέσω της οδού Μοναστηρίου. Σε αυτήν συμμετέχουν μέλη εργατικών σωματείων, φοιτητές και απλοί πολίτες. Ορισμένοι από αυτούς κρατούν πανό στα χέρια τους και φωνάζουν συνθήματα. “Δικαιοσύνη τώρα”, αναγράφεται σε ένα από αυτά.

Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία ανάλογα με τα σημεία στα οποία κινείται η πορεία.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στον ΟΣΕ.

