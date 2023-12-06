Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 3 τόνοι λαθραίων καπνικών προϊόντων για ναργιλέδες

Καίριο πλήγμα στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη σύλληψη δύο (2) ατόμων που ενέχονται σε εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίου καπνού για ναργιλέδες (καπνικό προϊόν σε μορφή τζελ).

Πρόκειται για 35χρονο ημεδαπό και 52χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και για παράβαση της Νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (05-12-2023) σε αποθήκη που διατηρούσαν τα μέλη της οργάνωσης στην περιοχή των Μετεώρων, συνελήφθησαν οι ανωτέρω, ενώ επιπλέον βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος συσκευασιών καπνού για ναργιλέδες διαφόρων τύπων και χωρητικότητας, καθώς και πακέτα τσιγάρων, η ποσότητα των οποίων ανέρχεται συνολικά στους 3 τόνους, 122 κιλά και 100 γραμμάρια.

Τα εν λόγω προϊόντα προμηθεύονταν συστηματικά οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, από χώρα του εξωτερικού και στη συνέχεια τα διένειμαν σε καταστήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται στο ποσό των 829.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

