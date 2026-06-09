Ιαπωνία: Αιχμαλωτίστηκε μαύρη αρκούδα που αναζητείτο για πολλές ημέρες

Οι αρχές της ς πόλης Ουτσουνομίγια στην Ιαπωνία αιχμαλώτισαν σήμερα μια μαύρη αρκούδα ύστερα από κυνηγητό που είχαν εξαπολύσει για μέρες προσελκύοντας την προσοχή σε όλη τη χώρα, αφού τα σχολεία της πόλης έκλεισαν και οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι δημοτικές αρχές έκλεισαν και τα 94 δημοτικά και γυμνάσια σχολεία της πόλης για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα καθώς το Σάββατο το βράδυ εθεάθη για πρώτη φορά στην πόλη αυτή αρκούδα. Οι αρχές αποφάσισαν εξάλλου να κρατήσουν και αύριο, Τετάρτη, κλειστά τα σχολεία λόγω αναφοράς και για πιθανή δεύτερη αρκούδα που φέρεται να περιπλανιέται στην πόλη, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Οι επιθέσεις αρκούδων, και σε αστικές περιοχές, έχουν αυξηθεί στην Ιαπωνία, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να συστήσει φέτος δύναμη κρούσης για να μειώσει τα περιστατικά. Το οικονομικό έτος 2025 ένας αριθμός ρεκόρ συνολικά 238 θυμάτων αναφέρθηκε στη χώρα, μεταξύ των οποίων 13 θάνατοι, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η Ουτσουνομίγια, μια πόλη με γύρω στους 500.000 κατοίκους, στον νομό Τοτσίγκι, ανήκει στην ευρύτερη μητροπολιτική περιφέρεια του Τόκιο, και βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Όταν η αρκούδα εθεάθη ξανά σε κατοικημένη περιοχή νωρίς σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), περιπολικά της αστυνομίας και άλλα οχήματα που μετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό της απέκλεισαν γρήγορα τη γύρω περιοχή. Για πάνω από μια ώρα, αστυνομικοί χτένιζαν την περιοχή, ορισμένοι κρατώντας μακριά ραβδιά και άλλοι μεταλλικές ασπίδες, καθώς ορισμένα εθνικά δίκτυα πρόβαλλαν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από ελικόπτερα.

Για να αιχμαλωτιστεί η ενήλικη αρκούδα, βάρους που υπολογίζεται γύρω στα 100 κιλά, χρησιμοποιήθηκε όπλο με ηρεμιστικό, και στη συνέχεια αυτή μεταφέρθηκε σε κλουβί σε φορτηγό και απομακρύνθηκε. Η πόλη δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα κάνει με την αρκούδα, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Γύρω στα 100 χιλιόμετρα προς τα βορειοανατολικά από την πόλη αυτή, στην Ιουάκι, στον νομό Φουκουσίμα, ανεστάλησαν επίσης τα μαθήματα σε τρία σχολεία σήμερα σε γειτονιά στην οποία επίσης είχε θεαθεί μία ημέρα νωρίτερα μια μαύρη αρκούδα.

Την περασμένη εβδομάδα, επίθεση αρκούδας στην πόλη Φουκουσίμα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 4 ανθρώπων, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας έδειχνε σε μία περίσταση το ζώο να κυνηγάει έναν άνδρα και να τον ρίχνει στο έδαφος.

Οι ασιατικές μαύρες αρκούδες έχουν καταχωρηθεί ως ευάλωτο είδος παγκοσμίως, αλλά ο πληθυσμός τους υπολογίζεται ότι έχει τριπλασιαστεί στην Ιαπωνία από το 2012, κάτι στο οποίο βοήθησε μείωση του κυνηγιού.

Ειδικοί δηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει μειώσει τη φυσική τροφή των αρκούδων, όπως είναι τα βελανίδια και οι καρποί της οξιάς, ενώ η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και η αύξηση των εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων τις έχουν αναγκάσει να αναζητούν τροφή κοντά σε οικισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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