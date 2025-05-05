Του Μάκη Συνοδινού

Επεισόδια και ένας τραυματισμός σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στην Πολυτεχνειούπολη, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα 15-20 ατόμων προκάλεσαν φθορές στο κυλικείο του κτιρίου που στεγάζεται το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, τραυματίζοντας μάλιστα τη γυναίκα που δούλευε εκεί.

Στη συνέχεια, τα ίδια άτομα κινήθηκαν επιθετικά και προς διερχόμενο λεωφορείο. Ο οδηγός, σε μια προσπάθεια να τους αποφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00, ενώ η τραυματίας όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Ευτυχώς, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των νεαρών που προκάλεσαν το επεισόδιο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι προηγήθηκε μία συμπλοκή μεταξύ ατόμων.

Ο πρύτανης σημείωσε ότι το κυλικείο ήταν υπό κατάληψη για αρκετά χρόνια, εκκενώθηκε πρόσφατα και σήμερα επαναλειτούργησε για πρώτη φορά

Δείτε βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σημειώνεται πως το περιστατικό καταγράφεται λίγες μέρες μετά την επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων στη Νομική Αθηνών, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.

Η ανάρτηση του καθηγητή Κωνσταντίνου Γρίβα για την επίθεση στη Νομική Αθηνών

«Νομική, πριν από λίγο. Επίθεση φασιστοειδών "αντίφα". Ήμουν με Γιάννη Μάζη, Γιώργο Φίλη και άλλους. Χτύπησαν άσχημα μεταπτυχιακό φοιτητή μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.