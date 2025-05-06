Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (6/5) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε όχημα έργου στο ύψος του κόμβου με την περιφερειακή οδό. Ένας εργάτης εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχοντας υποστεί μερικό ακρωτηριασμό.

Πηγή: skai.gr

