Έρευνες διεξάγει η αστυνομία για τον εντοπισμό άγνωστου οδηγού, που πυροβόλησε στο έδαφος ύστερα από διαπληκτισμό με άλλο οδηγό, 41 ετών, στη μέση του δρόμου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10.30 χθες το βράδυ, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης διαπληκτίστηκε αρχικά με γυναίκα οδηγό, την οποία έσπευσε να υπερασπιστεί ο 41 ετών άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία.

Ακολούθησε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών, με τον άγνωστο να χρησιμοποιεί σωματική βία, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε μία φορά στο έδαφος για εκφοβισμό, προτού επιστρέψει στο αυτοκίνητό του και αποχωρήσει από το σημείο.

Ο 41 ετών άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

