Η βρετανική GSK εξαγοράζει την αμερικανική Nuvalent έναντι 10,6 δισ. δολαρίων

Ο βρετανικός φαρμακευτικός κολοσσός GSK κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Nuvalent έναντι τιμήματος 10,6 δισ. δολαρίων, κίνηση που εντάσσεται στην προσπάθειά του να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό του στα φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.

Εφόσον ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά της βρετανικής εταιρείας εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η συμφωνία, που θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αποτιμά τη Nuvalent σε περίπου 124 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε η GSK την Τρίτη, ποσό που αντιστοιχεί σε premium 40% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της αμερικανικής εταιρείας.

Οι Financial Times είχαν μεταδώσει νωρίτερα την Τρίτη την είδηση της συναλλαγής. Η Nuvalent δεν απάντησε στο αίτημα να σχολιάσει τη συμφωνία.

«Η εξαγορά προσφέρει στην GSK άμεσες νέες ευκαιρίες αύξησης των πωλήσεων, βελτιώνοντας τη συμβολή στα κέρδη από το 2027, καθώς και μια πλατφόρμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα για ταχεία επέκταση με το Ris-Rez, το δικό μας στοχευμένο στο B7-H3 ADC -σύζευγμα αντισώματος-φαρμάκου- που βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη φάσης III», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της GSK, Λουκ Μιλς.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις προβλέψεις της GSK για το σύνολο του 2026 όσον αφορά την αύξηση των βασικών λειτουργικών κερδών και των βασικών κερδών ανά μετοχή, ανακοίνωσε η εταιρεία, εκτιμώντας ότι η εξαγορά θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων από το 2027.

Η συμφωνία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της GSK, μετά την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων με τη Novartis το 2014, στο πλαίσιο της οποίας ανέλαβε τον έλεγχο του τμήματος εμβολίων της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας, μια συναλλαγή αξίας 20 δισ. δολαρίων.

Ο Μιλς, ο οποίος διαδέχθηκε στο τιμόνι της εταιρείας την επί χρόνια επικεφαλής Έμα Γουόλμσλι στις αρχές του έτους, είχε δηλώσει σε επενδυτές τον Φεβρουάριο ότι θα επικεντρωθεί σε συναλλαγές ύψους 2 έως 4 δισ. λιρών, οι οποίες «κρύβονται σε κοινή θέα».

Ο Μιλς έχει αναλάβει την αναδιάρθρωση της εταιρείας που δυσκολεύεται να καθησυχάσει τις ανησυχίες των επενδυτών για το χαρτοφυλάκιο των φαρμάκων της. Η μετοχή της GSK έχει ενισχυθεί κατά περίπου 29% από τότε που ανακοινώθηκε ο διορισμός του, τον Σεπτέμβριο.

Το βασικό προϊόν της Nuvalent, το neladalkib -μια θεραπεία που στοχεύει ορισμένους τύπους καρκίνου του πνεύμονα- βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από τον FDA, με προθεσμία την 27η Νοεμβρίου.

Η εταιρεία έχει επίσης υπό εξέταση από τον FDA αίτηση έγκρισης νέου φαρμάκου για το zidesamtinib, που αφορά ασθενείς με έναν τύπο καρκίνου γνωστό ως ROS1-θετικός μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα.

Αναλυτές της CGS International εκτίμησαν, σε σημείωμα προς επενδυτές τον Ιανουάριο, ότι εφόσον εγκριθούν, το neladalkib και το zidesamtinib θα μπορούσαν να αποφέρουν συνδυασμένα ετήσια έσοδα 823 εκατ. δολαρίων στο οικονομικό έτος 2029.

Η συμφωνία έρχεται επίσης σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στις συμφωνίες βιοτεχνολογίας, που τροφοδοτείται από τις επικείμενες λήξεις πατεντών και την κούρσα των φαρμακευτικών κολοσσών να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Οι συμφωνίες στον τομέα της βιοτεχνολογίας παγκοσμίως έχουν φτάσει τα 106 δισ. δολάρια με 201 συναλλαγές μέχρι στιγμής το 2026, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, βάζοντας τον κλάδο σε τροχιά για την ισχυρότερη χρονιά του από την προπανδημική κορύφωση.



Πηγή: skai.gr

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