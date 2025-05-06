Όποιος φοιτητής συλλαμβάνεται να μετέχει σε βίαια γεγονότα καταστρέφοντας χώρους του πανεπιστημίου θα πληρώνει τις καταστροφές. Επίσης, θα χάνει τη φοιτητική του ιδιότητα. «Οι τραμπούκοι θα πρέπει να αποβάλλονται από το δημόσιο πανεπιστήμιο», ήταν η χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, καθώς θα πρόκειται για ποινικά αδικήματα, θα έρχεται αντιμέτωπος με ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, αυτά είναι τα βασικά μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας στα ΑΕΙ, στον απόηχο της καταδρομικής επίθεσης που έγινε από 8 άτομα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης σε αίθουσα της Νομικής Σχολής Αθηνών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά υποψήφιος διδάκτωρ που προσπάθησε να τα αποκρούσει. Ωστόσο, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση επανεξετάζει το πλαίσιο ασφαλείας στα ΑΕΙ, χθες νέα επεισόδια έγιναν στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου για χώρο που επί χρόνια ήταν κατειλημμένος. Μετά την «απελευθέρωσή» του ανακαινίσθηκε πλήρως και χθες ήταν έτοιμος για να λειτουργήσει ως κυλικείο.

Σύσκεψη με αντικείμενο την επανεξέταση του πλαισίου ασφαλείας στα πανεπιστήμια έγινε το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη σύσκεψη μετείχαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου. Αποφασίστηκε το συντομότερο δυνατόν η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μεταφραστούν σε άμεσες πρωτοβουλίες. Η λέξη-κλειδί των παρεμβάσεων θα είναι «συνέπειες», τόσο σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο όσο και σε αστικό, για τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα προτείνει τα εξής μέτρα ως συνέπεια της συμμετοχής σε βίαια επεισόδια, επιθέσεις και έκτροπα:

• Στο πλαίσιο των αστικών ευθυνών, κάθε φοιτητής που καταστρέφει περιουσία ΑΕΙ θα καλείται να την πληρώσει, και στην περίπτωση που δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητος, υπεύθυνη θα είναι η οικογένειά του. Ο λογαριασμός θα έρχεται στο… σπίτι ή στο εκκαθαριστικό της εφορίας από την ΑΑΔΕ.

• Στο πλαίσιο των πειθαρχικών ευθυνών, κάθε φοιτητής που εμπλέκεται θα κινδυνεύει με διαγραφή. Βεβαίως, οι ποινές θα εφαρμόζονται κλιμακωτά. Αλλωστε, ο νόμος 4957, που ψηφίστηκε το 2022 επί υπουργίας της Νίκης Κεραμέως, στο άρθρο 198 προβλέπει πέντε είδη ποινών, με την τέταρτη να είναι η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν έως 24 μήνες και την πέμπτη, και αυστηρότερη, η οριστική διαγραφή. Ζητούμενο είναι, πάντως, οι ηγεσίες των ΑΕΙ να εφαρμόσουν τον νόμο.

Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, παρότι έχουν υπάρξει ακόμη και δικαστικές αποφάσεις για σχετικά έκτροπα από φοιτητές. Ενδεικτικά, για εισβολή φοιτητών στο γραφείο κοσμήτορα εμβληματικού ΑΕΙ το 2023, ένας φοιτητής καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και άλλοι τρεις έχουν πάρει τρεις αναβολές στην εκδίκαση της υπόθεσης. Τη διαδικασία της απόδοσης πειθαρχικών ποινών οφείλουν να «τρέξουν» οι πρυτανικές αρχές. Μέχρι τώρα δεν το κάνουν και, όπως φαίνεται, η αρμοδιότητα θα περάσει στο υπουργείο Παιδείας.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην ΕΡΑ είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους τους φοιτητές που έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία».

• Στο πλαίσιο των ποινικών ευθυνών φοιτητών, θα επιδιωχθεί να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές (πιθανόν να είναι χωρίς αναστολή της εφαρμογής τους) και οι δίκες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με λιγότερες αναβολές.

Ως προς τις ευθύνες των πρυτανικών αρχών, η κυβέρνηση θα πιέσει τους πρυτάνεις να εφαρμόσουν άμεσα τα σχέδια ασφαλείας. Το θέμα θα τεθεί και στην τετραήμερη συνεδρίαση της Συνόδου Πρυτάνεων, που αρχίζει σήμερα, στο τέλος της οποίας αναμένεται να παραστεί η κ. Ζαχαράκη. Οι πρυτάνεις αντιτείνουν ότι για τα σχέδια ασφαλείας (π.χ. τοποθέτηση καμερών, συναγερμού κ.ά.) απαιτούνται κονδύλια.

Στο ΕΜΠ

Χθες, πάντως, ένα νέο συμβάν επιβάρυνε το κλίμα. Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου επρόκειτο να λειτουργήσει για πρώτη ημέρα ένα κυλικείο από ιδιώτη μισθωτή. Ο χώρος –βρίσκεται δίπλα στο εστιατόριο– επί περίπου δέκα χρόνια ήταν κατειλημμένος και λειτουργούσε ως «αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο των μηχανολόγων μηχανικών», όπως ήταν γνωστός.

Αφού «απελευθερώθηκε», το ίδρυμα μίσθωσε τον χώρο σε ιδιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το πρωί πρώην «κάτοχοι» του χώρου επιτέθηκαν στον μισθωτή, ενώ φέρεται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του νέου κυλικείου να τον είχαν προειδοποιήσει να μη λειτουργήσει τον χώρο. Κατά τη χθεσινή συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά υπάλληλος, που δήλωσε ότι θα καταθέσει μήνυση. Οι άγνωστοι, περί τα 20 άτομα, κατά την απομάκρυνσή τους εκτόξευσαν αντικείμενα προς αστικό λεωφορείο. Για τα γεγονότα ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, δυνάμεις της οποίας πήγαν στον χώρο για την καταγραφή του συμβάντος και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Πάντως, να τονισθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο του ΕΜΠ έδωσε την έγκρισή του για επέκταση των καμερών εσωτερικά στο ιστορικό συγκρότημα της οδού Πατησίων και στις πύλες της Πολυτεχνειούπολης.

Πηγή: skai.gr

