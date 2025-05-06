Έληξε ο συναγερμός στο Εφετείο, στην οδό Λουκάρεως, καθώς από τις έρευνες δεν προέκυψε κάτι ανησυχητικό.
Γύρω στις 8 το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στο 100, λέγοντας πως σε 2 ώρες θα εκραγεί βόμβα εντός του κτιρίου.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.
Το κτήριο εκκενώθηκε, η περιοχή αποκλείστηκε και στελέχη των ΤΕΕΜ μετέβησαν επιτόπου για τους απαραίτητους ελέγχους.
Άνοιξε η οδός Λουκάρεως.
