Νέο σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε χτες, Δευτέρα στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου, όταν μια ομάδα κουκουλοφόρων μετέτρεψε σε πεδίο μάχης τον χώρο του κυλικείου της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ενώ χτύπησαν και μια γυναίκα υπάλληλο.

Συγκεκριμένα, περίπου 13:05 το μεσημέρι όταν μία γυναίκα, η οποία δήλωσε υπάλληλος στο κυλικείο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε ότι στο χώρο του κυλικείου υπήρχαν 15 έως 20 άτομα που προκαλούσαν φθορές.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 13:20, η ίδια γυναίκα κάλεσε ξανά την Άμεση Δράση και ανέφερε πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από κάποιον φοιτητή. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν αμέσως στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα έφερε και ένα σημάδι στο πρόσωπο από το χτύπημα.

Σημειώνεται πως το κυλικείο ήταν για αρκετό καιρό υπό κατάληψη και λειτουργούσε ως αυτοδιαχειριζόμενο και χτες θα ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας του, μετά την ανάθεση του σε διαχειριστή.

Η γυναίκα φαίνεται πως καθάριζε το χώρο, λόγω της έναρξης λειτουργίας, όμως άτομα από φοιτητική παράταξη προσπάθησαν να κολλήσουν αφίσα. Όταν εκείνη ζήτησε να μην κολλήσουν, της επιτέθηκαν, την προπηλάκισαν και τη γρονθοκόπησαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λίγο νωρίτερα είχαν προηγηθεί επεισόδια μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων έξω από το χώρο του κυλικείου, με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές της 14ης Μαΐου, με σχετικό βίντεο να έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας.



Για την ώρα έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας φοιτητής που χτύπησε την υπάλληλο του κυλικείου, ενώ αναζητούνται και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι προηγήθηκε μία συμπλοκή μεταξύ ατόμων.

Σημειώνεται πως το περιστατικό καταγράφεται λίγες μέρες μετά την επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων στη Νομική Αθηνών, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.

Η ανάρτηση του καθηγητή Κωνσταντίνου Γρίβα για την επίθεση στη Νομική Αθηνών

«Νομική, πριν από λίγο. Επίθεση φασιστοειδών "αντίφα". Ήμουν με Γιάννη Μάζη, Γιώργο Φίλη και άλλους. Χτύπησαν άσχημα μεταπτυχιακό φοιτητή μας».

Κουκουλοφόροι εναντίον κουκουλοφόρων

Παράλληλα, στα social media κυκλοφόρησε και βίντεο με τη σύγκρουση μεταξύ κουκουλοφόρων, λίγο πριν από τα επεισόδια στο κυλικείο, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά μέσα, κουκουλοφόροι διακρίνονται να επιτίθενται σε έναν άνδρα, φερόμενο ως μέλος αντίπαλης ομάδας με την οποία είχαν συμπλακεί λίγο νωρίτερα.

Στο επίμαχο βίντεο ομάδα κουκουλοφόρων χτυπά και κλωτσά ανηλεώς τον ανήμπορο να αντιδράσει άνδρα, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν φοιτητές.

Μητσοτάκης: «Έρχονται πειθαρχικά μέτρα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε χτες στα επεισόδια στα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι έρχονται πειθαρχικά μέτρα για τους φοιτητές που έχουν μπερδέψει την ελευθερία της έκφρασης, με την οργανωμένη βία.

Όπως είπε στην ΕΡΤ:

«Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. Είναι άλλο να εκφράζεσαι ελεύθερα στα πλαίσια ενός ιδρύματος το οποίο ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης. Άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις, να τραμπουκίζει και να σπας άλλους στο ξύλο, γιατί με αυτό τον τρόπο θέλεις να επιβάλλεις την άποψή σου. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να αποβάλλεται από το δημόσιο πανεπιστήμιο και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε».

