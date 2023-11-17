Του Μάκη Συνοδινού

«Αστακό» θα θυμίζει το κέντρο της Αθήνας σήμερα Παρασκευή, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις ενόψει της 50ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο σχεδιασμός της ΕΛΑΣ προβλέπει αυξημένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το κέντρο της πρωτεύουσας ενώ επί ποδός θα βρίσκονται περίπου 5000 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών.

Ομάδες ΔΙΑΣ και Δράση θα πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες γύρω από το πανεπιστημιακό ίδρυμα ενώ ΜΑΤ και ΟΠΚΕ θα συνδράμουν κατά την διάρκεια των πορειών.

Στα μέτρα θα συνδράμουν από αέρος το ελικόπτερο της αστυνομίας που θα δίνει live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ καθώς και drones.

Αστυνομικές πηγές όπως λένε χαρακτηριστικά στον skai.gr φέτος θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από άλλες χρονιές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και λόγω του θανάτου του 17χρονου Ρομά στη Βοιωτία από όπλο αστυνομικού. Μάλιστα δεν αποκλείεται η μεγάλη πορεία να μην καταλήξει στην Αμερικανική πρεσβεία αλλά να συνεχίσει μέχρι την Πρεσβεία του Ισραήλ όπου θα φυλάγεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σήμερα οι πύλες του ιδρύματος αναμένεται να κλείσουν στις 13.00 το μεσημέρι ενώ στις 14.00 έχουν προγραμματιστεί οι πρώτες συγκεντρώσεις σε Κλαυθμώνος και Πολυτεχνείο από φοιτητικούς συλλόγους.

Το γενικό κάλεσμα έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 στη Κλαυθμωνος όπου θα συμμετέχουν ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ συλλογικότητες, εργατικά σωμάτια, αριστερές οργανώσεις και αναρχικοί.

Το ΠΑΜΕ έχει προαναγγείλει συγκέντρωση στα προπύλαια στις 14:00 και τις 16:30.

Σε ισχύ από νωρίς το πρωί θα βρίσκονται τα μέτρα της τροχαίας για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας ενώ τροποποιήσεις θα υπάρχουν και στα δρομολόγια των ΜΜΜ.

Συγκεκριμένα σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Μοναστηράκι, Μέγαρο Μουσικής, Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ τροποποιήσεις θα υπάρχουν και στα δρομολόγια των λεωφορείων στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως περιμετρικά του Πολυτεχνείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.