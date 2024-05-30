Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη, αφού από την πρώτη κιόλας στιγμή που ακούστηκε το υπέροχο Mon Amour από τον Slimane, στην σκηνή του Malmo στη φετινή Eurovision, οι Έλληνες το ξεχώρισαν και το αγάπησαν.

Τα διθυραμβικά σχόλια για την απίστευτη φωνή του Γάλλου τραγουδιστή έδωσαν και πήραν με το κοινό της χώρας μας να κάνει το τραγούδι «χρυσό» και τον ίδιον να ευχαριστεί τους Έλληνες για την έμπρακτη αγάπη τους.

Και να που ήρθε η ώρα να τον απολαύσουμε και live επί ελληνικού εδάφους σε μια εμφάνιση που είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει sold out στο άψε σβήσε.

Κι ας μας χωρίζουν από αυτήν μήνες. Βλέπετε μόλις πριν από λίγα λεπτά ο θεατρικός επιχειρηματίας Γιάννης Κεντ ανακοίνωσε επίσημα πως ο Slimane έρχεται στην Ελλάδα για να εμφανιστεί στο Παλλάς, τον Φεβρουάριο του 2025. Και συγκεκριμένα στις 15 Φεβρουαρίου για μία και μοναδική εμφάνιση για την οποία μάλιστα ξεκίνησε και η προπώληση.

Σε 8 μήνες δηλαδή, αλλά θα κάνουμε υπομονή για να τον απολαύσουμε. Εξάλλου τι είναι 8 μήνες μπροστά στην αιωνιότητα..

Πηγή: skai.gr

