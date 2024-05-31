Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιόρτασε το έβδομο «αστέρι» του ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είδε το έβδομο λάβαρο να ανέβει στην οροφή του κατάμεστου ΟΑΚΑ και στη συνέχεια διέλυσε με σκορ 89-71 τον Άρη, κάνοντας το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Πλέον, το «τριφύλλι» θα ψάξει ακόμη ένα ροζ φύλλο την Κυριακή (02/05) στο «Αλεξάνδρειο», ώστε να τελειώσει οριστικά τη σειρά και να περάσει στους μεγάλους τελικούς της Stoiximan Basket League .

Το «τριφύλλι» μπήκε δυναμικά και πήρε από νωρίς προβάδισμα 15 πόντων (28-13), χωρίς να χάσει σε κανένα σημείο του ματς, παρά κάποιες φιλότιμες προσπάθειες των «κίτρινων» να πλησιάσουν. Ο Κορυφαίος του ματς με 15 πόντους ήταν ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, ενώ 16 είχε ο Κέντρικ Ναν, 14 ο Ντίνος Μήτογλου και 11 ο Ματίας Λεσόρ.

Από τον Άρη , ξεχώρισε με 11 πόντους ο Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς, ενώ 10 πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Το ματς

Ο Γκριγκόνις έβαλε τους πρώτους πόντους στο ματς με μακρινό σουτ (3-0), ενώ ο Μπλούμπεργκς έκανε το ίδιο για το 3-3. Ο Μπαλτσερόφσκι κάρφωσε εμφατικά (5-3), ενώ ο Ναν και ο Γκριγκόνις έβαλαν πέντε σερί πόντους για το γρήγορο 10-3. Ο Γκάλινατ συνέχισε τον… χορό των μακρινών σουτ (10-6), πριν ο Γκραντ πάει στη γραμμή για το 12-6. Ο Μπαλτσερόφσκι κρεμάστηκε ξανά από το καλάθι μετά από ασίστ του Ναν (14-6), ενώ με δύο βολές έκαναν διψήφια τη διαφορά (16-6). Ο Μήτογλου με τη σειρά του ευστόχησε σε δύο βολές (19-8), ενώ ο Λεσόρ σε άλλη μία για το 20-8. Ο Μπλούμεργκς μείωσε από την κορυφή (20-11), όμως ο Γκραντ πήγε στη γραμμή και έγραψε το double score (22-11). Ο Σλούκας μπήκε στο ματς και έβαλε αμέσως τρίποντο (25-11), με τον Ντε Σόουζα να μειώνει από κοντά (25-13). Η πρώτη περίοδος έληξε με το ευρύτερο 28-13 χάρη σε δύσκολο σουτ του Παπαπέτρου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ντε Σόουζα μείωσε από κοντά (28-15), πριν ο Παπαπέτρου σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 30-15. Ο Ανγκολέζος ψηλός έκανε… πάρτι στη ρακέτα των πρασίνων και κάρφωσε δύο σερί φορές (30-19), ενώ ο Έρικ Ριντ κατέβασε σε μονοψήφιο αριθμό τη διαφορά (30-21). Ο Σλούκας έδωσε απάντηση με τρεις βολές (33-21), πριν ο Περσίδης ευστοχήσει από κοντά (33-23). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έβγαλε τη φάση του αγώνα με κάρφωμα και φάουλ (36-23) και ο Τολιόπουλος έβαλε ανάποδο λέει για το 36-25. Ο Μπαλτσερόφσκι έβαλε τρεις πόντους συνεχόμενους (39-25) και ο Τολιόπουλος ένα μακρινό σουτ για το 39-28. Ο Ναν και ο γκαρντ του Άρη αντάλλαξαν λέει απ (41-30), ενώ ο Γκραντ έκλεψε και σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 43-32 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλάθι του Μήτογλου από μέση απόσταση (45-32), ενώ ο Μπλούμπεργκς με τον Ναν αντάλλαξαν τρίποντα για το 48-35. Ο Μήτογλου με δύο βολές έγραψε το 51-37, με τον Ντε Σούζα να καρφώνει μετά από επαναφορά στη φάση του αγώνα για το 51-39. Ο Μπαλτσερόφσκι συνέχισε να σκοράρει με ευκολία (53-39), το ίδιο όμως και ο Ανγκολέζος σέντερ (53-41). Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μία ισχυρή επίθεση η οποία οδήγησε σε τρίποντο του Μήτογλου (56-41), ενώ ο Πολωνός ψηλός συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση επιθετικά για το 58-42. Ο Μπλούμπεργκς έβαλε βολές και ο Ναν σουτ μέσης απόστασης (60-46), ενώ ο Μήτογλου έφτασε μέχρι το καλάθι για το 62-46. Ο Γκάλινατ έβαλε συνεχόμενους πόντους και μείωσε (62-50), όμως ο Ναν του απάντησε με τρεις βολές για το 65-50. Ο Σταρκ άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες και μαζί με τον Μπλούμεργκς μείωσαν σε μονοψήφια διαφορά (65-56), ενώ ο Τολιόπουλος υπέγραψε το 67-59 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Λεσόρ επανέφερε τη διψήφια διαφορά (69-59), ενώ ο Ναν πήγε στο πράσινο προβάδισμα στο +13 με τρίποντο (72-59). Ο Κατσίβελης μείωσε με τον ίδιο τρόπο προσωρινά (72-62), όμως ο Γκριγκόνις δεν το… άφησε έτσι και ευστόχησε από μακριά για το 75-62. Ο Κατσίβελης με τον Λεσόρ αντάλλαξαν πόντους (77-64), ενώ ο Γάλλος σέντερ κάρφωσε εντυπωσιακά δύο συνεχόμενες φορές για το 81-64. Ο Γκριγκόνις «εκτίναξε» τη διαφορά στους 20 (84-64) με τρίποντο, πριν ο Μήτογλου σκοράρει με τον ίδιο τρόπο για το 87-64. Ο Παπαπέτρου έγραψε από κοντά το 89-65, ενώ από εκεί και πέρα ​​ο Άρης δεν είχε χρόνο για να επιστρέψει στα ματς, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 43-32, 67-59, 89-71





