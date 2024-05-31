Σκέρτσος: Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα έσοδα του Κασσελάκη

Οξεία κριτική κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το θέμα του πόθεν έσχες του, διετύπωσε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, με συνέντευξή του στο "One Channel".

Όπως δήλωσε, «ο κ. Κασσελάκης κομίζει, κατά τον ίδιο, το νέο, το άφθαρτο, το απόλυτα διαφανές. Έχουμε φθάσει μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές και ως αρχηγός που έχει εκλεγεί εδώ και αρκετούς μήνες, ακόμη δεν γνωρίζουμε ποια είναι η οικονομική κατάστασή του. Ακόμη περιμένει και επικαλείται την τελευταία προθεσμία του νόμου για να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα, για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε ως πολίτες που εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς μας, ποια είναι η οικονομική κατάστασή του».

'Αλλωστε, συνέχισε, «εδώ δεν μιλάμε για ένα τυχαίο στέλεχος, μιλάμε για έναν ηγέτη κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οφείλει να δίνει το παράδειγμα πρώτος ο ίδιος και να τρέχει πρώτος ο ίδιος να καταθέσει και να γνωστοποιήσει την περιουσιακή κατάστασή του. Εμένα με προβληματίζει το γεγονός να βλέπω έναν πολιτικό αρχηγό να προβάλλει με τέτοιο προκλητικό τρόπο την περιουσία του, τις αγορές των σπιτιών που κάνει, αλλά ταυτόχρονα να μην γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα έσοδά του. Σε συνδυασμό με την προκλητική επίδειξη πλούτου με προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η οικογένειά του βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως έχουσα οφειλές προς την εφορία ύψους 11 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή».

Με άλλα λόγια, «ο κ. Κασσελάκης που διαφημίζει την τεράστια περιουσία του, ας δώσει στην εφορία 11 εκατ. ευρώ να τελειώνουμε».

Εν κατακλείδι, «το πόθεν και το έσχες είναι το ζήτημα», άλλωστε «δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι κομίζεις το νέο και αποκρύπτεις ταυτόχρονα τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασής σου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό».

Στο ερώτημα δε, γιατί ο ίδιος, ο κ. Σκέρτσος δηλαδή, επικεντρώνει στο συγκεκριμένο θέμα, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε ως εξής: «Γιατί με ενδιαφέρει η διαφάνεια». Και, στο καταληκτικό ερώτημα αν όλοι στο κυβερνών κόμμα είναι διαφανείς, απάντησε: «Προσπαθούμε να είμαστε όλοι διαφανείς».

Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης εστιάσθηκε στα θέματα της οικονομίας, και της ακρίβειας ειδικότερα, η οποία και είναι, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, «το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Ένα πρόβλημα που ροκανίζει, προσέθεσε, το εισόδημα πολιτών και νοικοκυριών. Κάνοντας λόγο για «δισεπίλυτο ζήτημα», χαρακτήρισε «τίμια» την προσπάθεια της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει.

Στο σημείο έθεσε παραλλήλως και τη διάσταση των ευρωεκλογών, λέγοντας ότι η αποχή θα είναι ένα κρίσιμο λάθος, υπό την έννοια ότι οι πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στις Βρυξέλλες επηρεάζουν και την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.

Κατηγόρησε την Αριστερά για υποκρισία, όπως επί λέξει είπε, αφού διστάζει να τα βάλει με τους πολυεθνικούς γίγαντες, και αυτό με αφορμή τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να αποστείλει τη γνωστή επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πρακτικές των πολυεθνικών.

Όλες μαζί οι χώρες είναι πιο ισχυρές από τις πολυεθνικές, από ό,τι η κάθε μία χωριστά, επιχειρηματολόγησε. Λίγες ημέρες, άλλωστε, μετά την επιστολή Μητσοτάκη, επιβλήθηκε ένα τεράστιο πρόστιμο σε πολυεθνική, επεσήμανε εξ άλλου.

Στρέφοντας και πάλι τα βέλη του κατά των αντιπάλων της κυβέρνησης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι πολλά λόγια λέει αλλά στην πράξη «μηδέν εις το πηλίκον».

Επικαλούμενος δε, τα «μεγάλα πρόστιμα» που έχουν επιβληθεί κατά πολυεθνικών στη χώρα μας, απηύθυνε το ερώτημα στην αντιπολίτευση, «είστε ή δεν είστε μαζί μας;».

Στη συνέχεια, μάλιστα, την κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διαβάλει την Ελλάδα, για να περνά ψηφίσματα εις βάρος της χώρας.

Την έκτακτη φορολογία στα διυλιστήρια και τις εταιρείες ενέργειας την έβαλε κάποιος πρωθυπουργός της Αριστεράς;, διερωτήθηκε και συμπλήρωσε: «Και τα βάλαμε (σ.σ. τα πρόστιμα) και τα εισπράξαμε».

Ενώ ειδικώς για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα εξήγησε ότι τυχόν μείωσή του θα συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το κράτος, συνεπώς «όποιος το προτείνει, πρέπει να προτείνει και ισοδύναμο».

Στο σημείο αυτό, επικαλέσθηκε τις σημερινές ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό του Μαΐου, σύμφωνα με τις οποίες ο πληθωρισμός εν γένει, αλλά και ο πληθωρισμός τροφίμων είναι χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, άρα «αρχίζουν και αποδίδουν οι προσπάθειές μας».

Επανέλαβε ακόμη την κυβερνητική επιχειρηματολογία ότι τα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ για φορολογικό και ακρίβεια κοστίζουν 45,8 δισ. την τετραετία, με τον ταυτόχρονο ισχυρισμό ότι δεν προτείνονται ισοδύναμα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση μείωσε κατά 7 δισ. φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αύξησε τις δαπάνες σε υγεία, παιδεία και κοινωνικό κράτος. Εν τέλει, «έχουμε να καλύψουμε πολύ έδαφος ακόμη», αλλά οι προτάσεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων «μάς πηγαίνουν πίσω».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση δεν έχει ακούσει προτάσεις, υποστήριξε, ενώ από το ΠΑΣΟΚ άκουσε προτάσεις στο στεγαστικό, τις οποίες και υιοθέτησε.

Επόμενο κεφάλαιο της συνέντευξης ήταν οι αλλαγές στη δικαιοσύνη. Είναι πολλή η δουλειά που έχει να κάνει η κυβέρνηση ακόμη, αναγνώρισε, πάντως το έργο έχει ξεκινήσει από την πρώτη τετραετία. Ενώ χάρη στο πρόσφατο νομοθέτημα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, για το νέο δικαστικό χάρτη, «μειώθηκαν κατά 100 τα ειρηνοδικεία στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή μέσα από τη συγχώνευση που θα γίνει, θα επιταχυνθεί ο χρόνος δικαιοσύνης σε βάθος τετραετίας ως το 2025 κατά 450 ημέρες για να έλθουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Αλλάζοντας θέμα, σε αυτό της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ο υπουργός Επικρατείας στηλίτευσε τη στάση της αντιπολίτευσης, η οποία κάνει το λαϊκό δικαστή, όπως ανέφερε. «Έχει βγάλει την καταδίκη συγκεκριμένων ανθρώπων», συμπλήρωσε. Η δικαιοσύνη έχει την αποκλειστική ευθύνη, αντέτεινε και ζήτησε να σκύψουν όλοι με σεβασμό στον πόνο των ανθρώπων που αξιώνουν το αυτονόητο, την απονομή δικαιοσύνης.

Το ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κατά 34 προσώπων και η δίκη θα γίνει εντός του 2024, δικαιολογεί τη μομφή για συγκάλυψη και προσπάθεια χειραγώγησης;, διερωτήθηκε.

Επί του πεδίου εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο της πολιτικής προστασίας και της αστυνομίας, σε μια στιγμή μάλιστα που ακούγονταν φήμες για 200 νεκρούς μέσα στα βαγόνια, υπενθύμισε και ζήτησε να σταματήσει η σπέκουλα, ενώ μίλησε και για ευθύνες της δημοσιογραφίας. Εν κατακλείδι, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της και η πολιτεία να φτιάξει ξανά τα τρένα, πρότεινε τέλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

