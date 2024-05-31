La Stampa: Παραπλανητικό το ρεπορτάζ για πρόσφυγες σε μεσογειακές χώρες

Με αναφορά σε ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CBS, το οποίο είχε ως αντικείμενο πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης για μετεγκατάσταση προσφύγων από τη Λατινική Αμερική στην Ιταλία και στην Ελλάδα, πηγές της κυβέρνησης Μελόνι υπογραμμίζουν πως σε ό,τι αφορά την Ιταλία «το όλο θέμα, παρουσιάζεται με σαφώς παραπλανητικό τρόπο».

Η εφημερίδα La Stampa αναφερόμενη στις κυβερνητικές πηγές της Ρώμης γράφει χαρακτηριστικά ότι «στη φάση αυτή μελετάται ενδεχόμενη συνεργασία που να βασίζεται στην αμοιβαιότητα, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες που βρίσκονται στη Λιβύη και επιθυμούν να μεταβούν στην Ευρώπη, ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν λίγες δεκάδες νοτιοαμερικανών προσφύγων».

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, πηγές της κυβέρνησης Μελόνι πρόσθεσαν πως «για την Ιταλία, η συζήτηση αφορά περίπου είκοσι πρόσφυγες από την Βενεζουέλα, ιταλικής καταγωγής, με στόχο να ξεκινήσουν μια πορεία επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα». Η όλη συζήτηση, πάντως, «βρίσκεται ακόμη σε φάση μελέτης και θα ήταν, σε κάθε περίπτωση, κάτι το πολύ επωφελές για την Ιταλία και τις ευρωπαϊκές χώρες πρώτης άφιξης» διαρρέει, τέλος, η ιταλική κυβερνητική συμμαχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.